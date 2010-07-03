Абрикосовая орхидея расцвела в "Аптекарском огороде"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Посетители "Аптекарского огорода" смогут увидеть редкую Абрикосовую орхидею – уникальное растение из Китая с большими цветками лимонного цвета, крупной губой и "мраморными" листьями, сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.



"Пафиопедилум абрикосоподобный, или Абрикосовая орхидея, или Золотой венерин башмачок, находящийся на грани исчезновения, расцвел в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", – приводит слова Архиповой Агентство "Москва".

По ее словам, этот цветок очень востребован коллекционерами.

"Редкая Абрикосовая орхидея произрастает на известняковых утесах и склонах на высоте от 1 до 2 тысяч метров на севере Мьянмы и в китайской провинции Юньнань", – отметила пресс-секретарь сада.

Абрикосовая орхидея – крупный цветок, имеющий диаметр до 10,5 сантиметра.

Ранее сообщалось, что в "Аптекарском огороде" расцвел кактус-орхидея "Королева Татьяна". Необычное растение светло-розового оттенка с крупными коралловыми цветками представлено в Ботаническом саду на фестивале "Тропическая зима". Кактус-орхидея имеет второе название – эпикактус.