Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:59

Абрикосовая орхидея расцвела в "Аптекарском огороде"

город досуг

15:59

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Посетители "Аптекарского огорода" смогут увидеть редкую Абрикосовую орхидею – уникальное растение из Китая с большими цветками лимонного цвета, крупной губой и "мраморными" листьями, сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

"Пафиопедилум абрикосоподобный, или Абрикосовая орхидея, или Золотой венерин башмачок, находящийся на грани исчезновения, расцвел в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", – приводит слова Архиповой Агентство "Москва".

По ее словам, этот цветок очень востребован коллекционерами.

"Редкая Абрикосовая орхидея произрастает на известняковых утесах и склонах на высоте от 1 до 2 тысяч метров на севере Мьянмы и в китайской провинции Юньнань", – отметила пресс-секретарь сада.

Абрикосовая орхидея – крупный цветок, имеющий диаметр до 10,5 сантиметра.

Ранее сообщалось, что в "Аптекарском огороде" расцвел кактус-орхидея "Королева Татьяна". Необычное растение светло-розового оттенка с крупными коралловыми цветками представлено в Ботаническом саду на фестивале "Тропическая зима". Кактус-орхидея имеет второе название – эпикактус.

город досуг

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика