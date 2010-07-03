Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

Кактус-орхидея "Королева Татьяна" расцвел в "Аптекарском огороде". Об этом сообщается в официальном аккаунте сада.

Необычное растение светло-розового оттенка с крупными коралловыми цветками представлено в Ботаническом саду на фестивале "Тропическая зима". Кактус-орхидея имеет второе название – эпикактус.

Эпикактусы, или кактусы-орхидеи – это обширная группа эпифитных кактусов, полученных в результате гибридизации различных видов.

Ранее в "Аптекарском огороде" поселилась молочная змея. Змею можно будет увидеть до середины апреля. Животное легко содержать в неволе, так как она спокойно относится к условиям содержания. Молочная змея питается мелкими млекопитающими, ящерицами, другими змеями и земноводными.