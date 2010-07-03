В "Аптекарском огороде" поселился подражатель ядовитого аспида

Фото: Москва 24/Татьяна Уханова

Подражатель ядовитого кораллового аспида – молочная змея – поселился в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

Змею можно будет увидеть до середины апреля. Архипова отметила, что это одна из самых красивых змей в мире.

"Посетители могут увидеть яркую молочную змею на фестивале орхидей в террариуме у болота с хищными растениями в Пальмовой оранжерее до середины апреля. Окраска молочных змей представляет собой яркий пример мимикрии, так как очень похожа на окраску ядовитых коралловых аспидов", – сказала она.

Эту змею легко содержать в неволе, так как она спокойно относится к условиям содержания. Молочная змея питается мелкими млекопитающими, ящерицами, другими змеями и земноводными.

Ранее сообщалось, что в столичных парках стали распускаться первые цветы. Краснокнижные подснежники можно увидеть в "Аптекарском огороде" и в "Зарядье".