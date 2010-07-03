Первый в России тактильный сад откроется в "Аптекарском огороде"

Посетить первый в России тактильный сад можно будет в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" с 20 мая, сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
Находиться он будет на выставочном поле у детской площадки. Открытое пространство с тактильными зонами для ходьбы, занятий с песком и акустической зоной с глюкофоном, поющей пирамидой и другими музыкальными инструментами станет символом борьбы c рассеянным склерозом.
В пресс-службе объяснили, что гости смогут прочувствовать тактильные особенности хвойных и других растений, пройтись босиком по выложенным дорожкам и ощутить благоприятное психоэмоциональное воздействие сада. Один из элементов терапии, рекомендуемый врачами для лечения рассеянного склероза, – стимуляция мелкой моторики рук. В тактильном саду посетителей ожидают разнообразные мелкие предметы, цветы, формы, текстуры растений.
В апреле в "Аптекарском саду" открылся XIX весенний фестиваль цветов. Гости увидят, как цветут более ста тысяч тюльпанов, нарциссы, магнолии, сирень, черемуха, древовидные пионы, рододендроны, абрикосы, черешни, сливы, яблони, уссурийская груша.
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