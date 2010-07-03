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10:50

Минералы и зубы мамонта увидят гости выставки в "Аптекарском огороде"

город выставки

10:50

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Фото: telegram-канал Hortus_Ru

Коллекции образцов минералов, горных пород и руд, вещи из быта геологов, а также зубы мамонта можно увидеть в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сада.

Выставка проходит в рамках проекта "Люди идут по свету". Для гостей представлены более 150 минералов: аметисты, кварц, горный хрусталь, пирит и многие другие древние экспонаты.

Ее организаторами являются Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ) и Биологический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова.

"Коллекция экспонатов музейного комплекса университета имени Орджоникидзе – одно из крупнейших минералогических собраний в Москве", – пояснили в пресс-службе.

Увидеть удивительные экспонаты можно с 12 апреля по 24 мая.

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город выставки

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