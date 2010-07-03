Нескучные субботники. Развлечения ждут москвичей в парках 13 и 20 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Городские субботники пройдут 13 и 20 апреля во всех округах столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Стартуют они в 10:00, а основными площадками станут парки, скверы, набережные, другие зоны отдыха и дворы.

Поучаствовать в весенней уборке города могут все желающие. Для этого достаточно прийти в один из парков или скверов в выбранный день. Участникам предстоит очистить газоны от прошлогодней листвы, подмести дорожки, покрасить скамейки, убрать мусор и высадить деревья. Весь необходимый инвентарь им выдадут на месте, в частности, фартуки, перчатки, грабли и мешки для мусора.

А чтобы убирать было веселее, на некоторых площадках подготовят развлекательную программу и угощение. К примеру, в парке "Сокольники" субботник пройдет под музыку, а по завершении всех работ состоится праздничное чаепитие.

В сквере у станции метро "Люблино" субботник пройдет в формате экологического квеста "Чистые игры". Участникам предложат разделиться на команды и посоревноваться в уборке территории, победителей ждут призы. В сквере будут угощать кашей и горячим чаем.

В парке "Ростокинский акведук" запланировали развлекательную программу с выступлением любительского хора и конкурсами. Все три площадки подготовили программу на 13 апреля.

20 апреля в ботаническом саду МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород" можно будет не только помочь в уборке. Для участников подготовили экскурсии и мастер-класс, а для самых маленьких гостей – квест "Собери пословицу".

В парке искусств "Музеон" 20 апреля убираться предстоит под музыку, а после всех желающих угостят чаем.

Ранее сообщалось, что 20 апреля в 30 столичных парках пройдет юбилейный субботник. Первый в городе субботник состоялся сто лет назад – в апреле 1919 года на станции Москва-Сортировочная Казанской железной дороги. В нем участвовали 15 тысяч человек.

Субботник начнется в 10:00. В числе парков, в которые можно прийти, "Красная Пресня", "Северное Тушино", "Фили", парк Олимпийской деревни, Бабушкинский, Измайловский, Таганский парки, "Царицыно", "Сокольники", "Зарядье", парк Победы на Поклонной горе и другие.

Месячник по уборке и благоустройству городских территорий будет продолжаться весь апрель. Всего в рамках месячника должны провести почти 50 видов работ. Это восстановление свыше 35 тысяч гектаров газонов, удаление сухостойных деревьев, разбивка цветников, ремонт детских и спортивных площадок.

