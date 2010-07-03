Весенние работы по уходу за высаженными деревьями стартовали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В столице начались весенние работы по уходу за высаженными в рамках благоустройства деревьями, сообщает Агентство "Москва".

Специалисты уже привели в порядок около 100 лип на Тверской улице, а также 140 лип и яблонь на 1-й Тверской-Ямской улице и площади Тверская Застава.

Сейчас работы идут на Садовом кольце – в порядок приведут почти три тысячи лип, рябин и кленов. Всего же весенние работы выполнят для девяти тысяч деревьев, высаженных на благоустроенных улицах города.

Комплекс мероприятий за деревьями проводится в течение всего года. Весной в порядок приводят внешний вид деревьев – в первую очередь меняют на новую тростниковую оплетку, которая защищает ствол от повреждений и солнечных ожогов.

Ранее сообщалось, что 20 апреля в 30 столичных парках пройдет юбилейный субботник. Первый в городе субботник состоялся сто лет назад – в апреле 1919 года на станции Москва-Сортировочная Казанской железной дороги. В нем участвовало 15 тысяч человек.

Субботник начнется в 10:00. В числе парков, в которые можно прийти, "Красная Пресня", "Северное Тушино", "Фили", парк Олимпийской деревни, Бабушкинский, Измайловский, Таганский парки, "Царицыно", "Сокольники", "Зарядье", парк Победы на Поклонной горе и другие.

Месячник по уборке и благоустройству городских территорий будет продолжаться весь апрель. Всего в рамках месячника должны провести почти 50 видов работ. Это восстановление свыше 35 тысяч гектаров газонов, удаление сухостойных деревьев, разбивка цветников, ремонт детских и спортивных площадок.