Более 2 тыс деревьев высадят в центре столицы во время субботников

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В центральном административном округе 13 и 20 апреля на 76 территориях пройдут субботники. В порядок будут приводить дворы, парки, скверы и территории, прилегающие к водоемам. Также планируют высадить более 2,3 тысячи деревьев и кустарников, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В субботниках могут поучаствовать все желающие. Необходимый инвентарь, инструменты и посадочный материал можно будет получить у организаторов.

Для участников подготовлены концерты, конкурсы и другие развлечения. Кроме того, будут работать полевые кухни.

Ранее сообщалось, что 20 апреля в 30 столичных парках пройдет юбилейный субботник. Первый в городе субботник состоялся сто лет назад – в апреле 1919 года на станции Москва-Сортировочная Казанской железной дороги. В нем участвовало 15 тысяч человек.

Субботник начнется в 10:00. В числе парков, в которые можно прийти, "Красная Пресня", "Северное Тушино", "Фили", парк Олимпийской деревни, Бабушкинский, Измайловский, Таганский парки, "Царицыно", "Сокольники", "Зарядье", парк Победы на Поклонной горе и другие.

Месячник по уборке и благоустройству городских территорий будет продолжаться весь апрель. Всего в рамках месячника должны провести почти 50 видов работ. Это восстановление свыше 35 тысяч гектаров газонов, удаление сухостойных деревьев, разбивка цветников, ремонт детских и спортивных площадок.