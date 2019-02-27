Темы дня

Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:04

Более 330 тысяч деревьев и кустарников высадят в Москве

город благоустройство

16:04

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице в 2019 году высадят около 330 тысяч деревьев и кустарников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского.

Он уточнил, что 300 тысяч саженцев высадят в рамках акции "Миллион деревьев", еще 30 тысяч – в рамках новой акции "Наше дерево" (родители новорожденных москвичей будут высаживать именные деревья в городских парках).

В прошлом году в Москве высадили более 350 тысяч деревьев и кустарников, в том числе 3,3 тысячи деревьев высадили взамен утраченных из-за аномальных погодных условий.

Акция "Миллион деревьев" – крупнейшая программа озеленения в городе, которая стартовала в 2013 году. Цель акции – украсить зеленью дворы жилых домов. Жители могут поучаствовать в озеленении собственных дворов и выбрать, какие именно деревья они хотят видеть из своего окна. Раньше нужно было подавать заявки через управы районов, но с 2014 года процедура упростилась. Теперь за свою территорию и любимые породы деревьев и кустарников можно проголосовать в проекте "Активный гражданин". С 2015 года к акции подключили территории школ, больниц, поликлиник и других социальных объектов. Посадить дерево можно и во время общегородского субботника.

Ранее сообщалось, что в Москве до конца года благоустроят 50 улиц и площадей и 150 парков.

город благоустройство

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика