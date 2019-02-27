Более 330 тысяч деревьев и кустарников высадят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице в 2019 году высадят около 330 тысяч деревьев и кустарников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского.
Он уточнил, что 300 тысяч саженцев высадят в рамках акции "Миллион деревьев", еще 30 тысяч – в рамках новой акции "Наше дерево" (родители новорожденных москвичей будут высаживать именные деревья в городских парках).
В прошлом году в Москве высадили более 350 тысяч деревьев и кустарников, в том числе 3,3 тысячи деревьев высадили взамен утраченных из-за аномальных погодных условий.
Акция "Миллион деревьев" – крупнейшая программа озеленения в городе, которая стартовала в 2013 году. Цель акции – украсить зеленью дворы жилых домов. Жители могут поучаствовать в озеленении собственных дворов и выбрать, какие именно деревья они хотят видеть из своего окна. Раньше нужно было подавать заявки через управы районов, но с 2014 года процедура упростилась. Теперь за свою территорию и любимые породы деревьев и кустарников можно проголосовать в проекте "Активный гражданин". С 2015 года к акции подключили территории школ, больниц, поликлиник и других социальных объектов. Посадить дерево можно и во время общегородского субботника.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.