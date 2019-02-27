Более 330 тысяч деревьев и кустарников высадят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице в 2019 году высадят около 330 тысяч деревьев и кустарников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского.

Он уточнил, что 300 тысяч саженцев высадят в рамках акции "Миллион деревьев", еще 30 тысяч – в рамках новой акции "Наше дерево" (родители новорожденных москвичей будут высаживать именные деревья в городских парках).

В прошлом году в Москве высадили более 350 тысяч деревьев и кустарников, в том числе 3,3 тысячи деревьев высадили взамен утраченных из-за аномальных погодных условий.

Акция "Миллион деревьев" – крупнейшая программа озеленения в городе, которая стартовала в 2013 году. Цель акции – украсить зеленью дворы жилых домов. Жители могут поучаствовать в озеленении собственных дворов и выбрать, какие именно деревья они хотят видеть из своего окна. Раньше нужно было подавать заявки через управы районов, но с 2014 года процедура упростилась. Теперь за свою территорию и любимые породы деревьев и кустарников можно проголосовать в проекте "Активный гражданин". С 2015 года к акции подключили территории школ, больниц, поликлиник и других социальных объектов. Посадить дерево можно и во время общегородского субботника.

Ранее сообщалось, что в Москве до конца года благоустроят 50 улиц и площадей и 150 парков.