Юбилейный субботник пройдет в 30 столичных парках в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Субботник в 30 столичных парках пройдет 20 апреля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Это юбилейный праздник труда: первый в городе субботник состоялся сто лет назад – в апреле 1919 года на станции Москва-Сортировочная Казанской железной дороги. В нем участвовало 15 тысяч человек.

Субботник пройдет под девизом "Чи100 в парке". К юбилею подготовили игры, конкурсы, экскурсии и мастер-классы.

В парках организуют зарядки со звездой: тренерами выступят известные персоны. В этот день откроют игротеки с настольными играми, цветочный своп, на котором можно обменяться комнатными цветами.

Субботник начнется в 10:00. В числе парков, в которые можно прийти, "Красная Пресня", "Северное Тушино", "Фили", парк Олимпийской деревни, Бабушкинский, Измайловский, Таганский парки, "Царицыно", "Сокольники", "Зарядье", парк Победы на Поклонной горе и другие.

Месячник по уборке и благоустройству городских территорий будет продолжаться весь апрель. Массовые субботники запланированы на 13 и 20 апреля.

Всего в рамках месячника должны провести почти 50 видов работ. Это восстановление свыше 35 тысяч гектаров газонов, удаление сухостойных деревьев, разбивка цветников, ремонт детских и спортивных площадок.

В городе обновят дорожную разметку, промоют и отремонтируют объекты дорожного хозяйства и фасады зданий. Порядок наведут на природных, парковых и озелененных территориях, а городские фонтаны подготовят к лету.