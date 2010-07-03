Традиционный месячник по уборке и благоустройству стартовал в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В столице 1 апреля стартовал традиционный месячник по уборке и благоустройству городских улиц, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в масштабной работе по наведению чистоты и порядка в городе задействуют более 600 тысяч работников городских структур. Также Бирюков призвал москвичей принять участие в субботниках, которые пройдут 13 и 20 апреля.

Заммэра рассказал, что всего в рамках месячника запланировано почти 50 видов работ. Это восстановление более 35 тысяч гектаров газонов, удаление сухостойных деревьев, разбивка цветников, ремонт детских и спортивных площадок.

Также планируется обновить дорожную разметку, промыть и отремонтировать объекты дорожного хозяйства и фасады зданий. Порядок наведут на природных, парковых и озелененных территориях, а городские фонтаны подготовят к лету.

Месячник по весеннему благоустройству ежегодно проводится в Москве с 1 по 30 апреля. Для этого создан городской штаб во главе с Петром Бирюковым. В него входят руководители департаментов, префекты административных округов, начальники ОАТИ Москвы, Мосжилинспекции и Главного управления МЧС по Москве.

Ранее сообщалось, что столичные дороги промыли специальным шампунем после зимы. Впервые с начала года поливальные машины вышли на улицы 31 марта.

За время традиционных весенних работ дороги и тротуары промоют четыре раза. Для этого в город выведут свыше шести тысяч единиц техники. После промывки с трасс исчезнут остатки бензина, резины, мазута и масла. Еще коммунальщики очистят фасады и цоколи зданий, а также остановки, тоннели, эстакады и переходы.