Традиционный месячник по уборке и благоустройству стартовал в Москве

В столице 1 апреля стартовал традиционный месячник по уборке и благоустройству городских улиц, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, в масштабной работе по наведению чистоты и порядка в городе задействуют более 600 тысяч работников городских структур. Также Бирюков призвал москвичей принять участие в субботниках, которые пройдут 13 и 20 апреля.
Заммэра рассказал, что всего в рамках месячника запланировано почти 50 видов работ. Это восстановление более 35 тысяч гектаров газонов, удаление сухостойных деревьев, разбивка цветников, ремонт детских и спортивных площадок.
Также планируется обновить дорожную разметку, промыть и отремонтировать объекты дорожного хозяйства и фасады зданий. Порядок наведут на природных, парковых и озелененных территориях, а городские фонтаны подготовят к лету.
Месячник по весеннему благоустройству ежегодно проводится в Москве с 1 по 30 апреля. Для этого создан городской штаб во главе с Петром Бирюковым. В него входят руководители департаментов, префекты административных округов, начальники ОАТИ Москвы, Мосжилинспекции и Главного управления МЧС по Москве.
Ранее сообщалось, что столичные дороги промыли специальным шампунем после зимы. Впервые с начала года поливальные машины вышли на улицы 31 марта.
За время традиционных весенних работ дороги и тротуары промоют четыре раза. Для этого в город выведут свыше шести тысяч единиц техники. После промывки с трасс исчезнут остатки бензина, резины, мазута и масла. Еще коммунальщики очистят фасады и цоколи зданий, а также остановки, тоннели, эстакады и переходы.
"Интервью": Петр Бирюков – о жилищно-коммунальном хозяйстве столицы
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