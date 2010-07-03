Дороги в Москве впервые помоют после зимы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные дороги промоют специальным шампунем после зимы. Впервые с начала года поливальные машины выйдут на улицы 31 марта, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, за время традиционных весенних работ дороги и тротуары промоют четыре раза. Для этого в город выведут свыше шести тысяч единиц техники. После промывки с трасс исчезнут остатки бензина, резины, мазута и масла.

Еще коммунальщики очистят фасады и цоколи зданий, а также остановки, тоннели, эстакады и переходы.

С 1 по 30 апреля в столице пройдет месячник по благоустройству. Массовые общегородские субботники намечены на 13 и 20 апреля.

За выполнением работ проследит штаб во главе с Бирюковым, куда вошли руководители ведомств, префекты и начальники ОАТИ и Мосжилинспекции.

На этой неделе в столице начали ухаживать за высаженными деревьями. Специалисты очищают грунт, меняют щепу в приствольных кругах, обрезают больные и сломанные ветви.