Дороги в Москве впервые помоют после зимы

Столичные дороги промоют специальным шампунем после зимы. Впервые с начала года поливальные машины выйдут на улицы 31 марта, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, за время традиционных весенних работ дороги и тротуары промоют четыре раза. Для этого в город выведут свыше шести тысяч единиц техники. После промывки с трасс исчезнут остатки бензина, резины, мазута и масла.
Еще коммунальщики очистят фасады и цоколи зданий, а также остановки, тоннели, эстакады и переходы.
С 1 по 30 апреля в столице пройдет месячник по благоустройству. Массовые общегородские субботники намечены на 13 и 20 апреля.
За выполнением работ проследит штаб во главе с Бирюковым, куда вошли руководители ведомств, префекты и начальники ОАТИ и Мосжилинспекции.
На этой неделе в столице начали ухаживать за высаженными деревьями. Специалисты очищают грунт, меняют щепу в приствольных кругах, обрезают больные и сломанные ветви.
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