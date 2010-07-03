Работы по уходу за деревьями начались в Москве

В столице начались весенние работы по уходу за высаженными деревьями. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на городской департамент капитального ремонта.
В ведомстве пояснили, что специалисты очищают грунт, меняют щепу в приствольных кругах, обрезают больные и сломанные ветви.
За три года в рамках программы благоустройства в столице высадили девять тысяч деревьев-крупномеров. У каждого из них нужно заменить тростниковую оплетку, которая защищает ствол от повреждений и солнца. А приствольные круги лиственных пород в первые годы посадки покрывают специальным материалом для защиты корневой системы.
"Санитарная обрезка необходима, чтобы удалить сломанные или подмерзшие ветки. На следующем этапе, в апреле, проводится также опрыскивание деревьев для защиты их от зимующих стадий грибных болезней и вредителей", – сказано в сообщении.
Когда температура в почве достигнет 10 градусов, специалисты перейдут к стимулирующим подкормкам.
Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в пойме Яузы появится новая парковая зона. Там обустроят спортивные и детские площадки, а также высадят деревья и кустарники.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.