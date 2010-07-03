Работы по уходу за деревьями начались в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице начались весенние работы по уходу за высаженными деревьями. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на городской департамент капитального ремонта.

В ведомстве пояснили, что специалисты очищают грунт, меняют щепу в приствольных кругах, обрезают больные и сломанные ветви.

За три года в рамках программы благоустройства в столице высадили девять тысяч деревьев-крупномеров. У каждого из них нужно заменить тростниковую оплетку, которая защищает ствол от повреждений и солнца. А приствольные круги лиственных пород в первые годы посадки покрывают специальным материалом для защиты корневой системы.

"Санитарная обрезка необходима, чтобы удалить сломанные или подмерзшие ветки. На следующем этапе, в апреле, проводится также опрыскивание деревьев для защиты их от зимующих стадий грибных болезней и вредителей", – сказано в сообщении.

Когда температура в почве достигнет 10 градусов, специалисты перейдут к стимулирующим подкормкам.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в пойме Яузы появится новая парковая зона. Там обустроят спортивные и детские площадки, а также высадят деревья и кустарники.