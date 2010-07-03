Новые растения появятся в "Зарядье" к майским праздникам

Фото: Агентство "Москва"

К майским праздникам в парке "Зарядье" восстановят газон и высадят растения. Об этом рассказал директор парка Павел Трехлеб.

Он напомнил, что апрель − "активный месяц проведения субботников и всех подготовительных мероприятий". По словам директора, эксперты уже проводят мониторинг территории "Зарядья", чтобы потом дать рекомендации о необходимых работах по подготовке парка к лету.

"Проведем восстановление газонов там, где это необходимо, подсадку растений, если они не отойдут после зимнего периода", − цитирует Трехлеба Агентство "Москва". Он пообещал, что к началу майских праздников парк будет "во всеоружии".

Директор "Зарядья" также напомнил, что после зимы восстановление газона и подсадка растений − обычная практика для московских парков.

Ранее сообщалось, что "Зарядье" стало самым популярным местом киносъемок в Москве. Кроме того, парк номинировали на престижную международную премию World Travel Awards 2019, которую называют туристическим "Оскаром". "Зарядье" представлено сразу в нескольких номинациях.