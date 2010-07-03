Парк "Зарядье" номинирован на туристический "Оскар"

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Парк "Зарядье" номинирован на престижную международную премию World Travel Awards 2019, которую называют туристическим "Оскаром". Парк представлен сразу в нескольких номинациях, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Зарядье" претендует на звание "Ведущего объекта привлечения туризма в Европе 2019", а также "Ведущей туристической достопримечательности Европы 2019".

Все желающие могут принять участи в голосовании, которое завершится 28 апреля.

Премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году и считается одной из самых престижных наград в области туризма. Победителей выбирают совместно жюри и аудитория. Среди основных критериев оценки – развитая инфраструктура, качество сервиса и безопасность, а также мнение гостей.

Побеждают те кандидаты, за которых отдано больше всего голосов.

Ранее сообщалось, что парк "Зарядье" получил Гран-при – специальный приз жюри премии MIPIM Awards, в состав которого входят ведущие архитекторы и эксперты в области урбанистики. Эта профессиональная награда вручается только одному проекту среди всех финалистов конкурса. В этом году им впервые стал проект правительства Москвы.