Парк "Зарядье" завоевал приз жюри престижной премии MIPIM Awards

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Парк "Зарядье" получил Гран-при – специальный приз жюри премии MIPIM Awards, в состав которого входят ведущие архитекторы и эксперты в области урбанистики. Эта профессиональная награда вручается только одному проекту среди всех финалистов конкурса. В этом году им впервые стал проект Правительства Москвы.

В этом году MIPIM проходил в 30-й раз во Франции с 12 по 15 марта и стал самым масштабным за всю свою историю. На мероприятии собрались 26,8 тысячи участников из 100 стран, 5 400 инвесторов, 3 350 компаний, 50 политиков. На форуме прошли 100 конференций и выступлений 360 спикеров. Стенд столицы РФ стал одним из самых посещаемых на выставке – его посетили 8 000 человек.

Мобильная экспозиция "Карта Москвы" рассказывала гостям о ключевых проектах градостроительного развития столицы – о строительстве дорог, метро, ТиНАО, спортивных объектов, а также о программе реновации, благоустройстве парков и реорганизации промзон. Столичная делегация организовала 15 отраслевых дискуссий, круглых столов, сессий и обсуждений, большая часть которых прошла с участием иностранных спикеров.

В ходе работы выставки было подписано два двусторонних документа – соглашения о сотрудничестве между Москвой и Ниццей, а также соглашение о создании совместного предприятия между АО "Мосинжпроект" и французской компанией SUEZ.

Также отмечается, что ключевым событием выставки стало вручение профессиональной премии MIPIM Awards в области архитектуры и строительства. Эта премия была учреждена в 1991 году.

На награды по 11 номинациям претендовали 200 проектов из 58 стран мира. В финал вышли 45 проектов, в том числе парк "Зарядье". Он был отмечен в категории "Лучший проект восстановления городской среды".

Жюри отметило, что основными критериями, повлиявшими на выбор парка, стали смелость градостроительного решения, поскольку "Зарядье" – это первый парк за 200 лет в центре Москвы, а также уникальность архитектурных форм, профессиональная команда специалистов правительства Москвы, компании "Мосинжпроект", иностранных и российских архитекторов, инженеров, принимавших участие в его создании.