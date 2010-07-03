"Зарядье" стало самым популярным местом киносъемок в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Парк "Зарядье" возглавил список самых популярных мест для съемок кино в столице. Рассказала об этом гендиректор Москино, ответственный секретарь Московской кинокомиссии Светлана Максимченко на дискуссии в рамках Московского культурного форума, передает ТАСС.

По словам Максимченко, создался некий список популярных локаций, которые запрашивает киноиндустрия. На первом месте парк "Зарядье". ВДНХ тоже популярная локация, далее идут городские мосты, улицы, "Москва-Сити", Парк Горького, Триумфальная и Театральная площади.

Востребованными для съемок оказались Большой Москворецкий мост, Большой Устьинский мост, Новоарбатский мост, станции московского метро, проспект Академика Сахарова и Новый Арбат.

Московский культурный форум проводится в столице в четвертый раз. Организатором выступает департамент культуры города. Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" с 22 по 25 марта.

Ранее сообщалось, что парк "Зарядье" номинирован на престижную международную премию World Travel Awards 2019, которую называют туристическим "Оскаром". Столичный парк представлен сразу в нескольких номинациях.

"Зарядье" претендует на звание "Ведущего объекта привлечения туризма в Европе 2019", а также "Ведущей туристической достопримечательности Европы 2019". Голосование завершится 28 апреля.