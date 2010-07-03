Календарь цветения редких растений создали на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На ВДНХ разработали календарь-путеводитель по растениям, которые можно увидеть на территории выставочного комплекса. В календаре есть шесть разделов: "Центральная аллея", "Ландшафтный парк", "Парк ремесел", "Парк знаний", "ВДНХ Экспо" и "Парк будущего", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Он содержит информацию более чем о 50 редких растениях, включая сведения о месте их высадки и периоде цветения. Гости могут узнать, например, где растет и когда цветет абрикос маньчжурский, маакия амурская, клематис, уксусное дерево, магнолия огуречная", – говорится в сообщении.

Отмечается, что многие растения общедоступны только на ВДНХ.

На сегодняшний день посетители могут увидеть крокусы крупноцветковые и занесенные в Красную книгу подснежники. В ближайшее время должны распуститься редкие прострелы, а в мае там можно полюбоваться красиво цветущим грушевым садом, цветением яблонь сорта "роялти" и черемухи обыкновенной сорта "колората".

Ранее сообщалось, что в "Аптекарском огороде" расцвел кактус-орхидея "Королева Татьяна". Необычное растение светло-розового оттенка с крупными коралловыми цветками представлено в Ботаническом саду на фестивале "Тропическая зима". Кактус-орхидея имеет второе название – эпикактус.