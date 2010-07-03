Пихту похитили из "Аптекарского огорода"

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

Ценную пихту, которую привезли из экспедиции на Сахалин, украли из Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщает пресс-служба сада.



Дерево посадили на территории Дальневосточного сада. Там находятся искусственные холмы с "горными тропами", каменный грот, водоем с заросшими берегами, ручьем и мостиками.



1 августа в Дальневосточном саду также высадили лиственницы, березы, клены, дубы, ольховники, гортензии, чернику, и пионы. Все эти растения привезли из экспедиции на Дальний Восток сотрудники "Аптекарского огорода".

"Аптекарский огород" отчаянно призывает не расхищать собственность сада!" – заявила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.



В феврале текущего года из Ботанического сада МГУ украли плод папайи, предназначенный для дегустации. Это был единственный зрелый крупный плод папайи на дереве, все прочие плоды мелкие и недозрелые. Куратор тропических растений Виталий Аленкин заявил, что даже плоды редких деревьев какао остаются в целости и сохранности до самого конца.

А в июне 2016 года из "Аптекарского огорода" были ночью похищены все осетровые рыбы, которых позже вернули на место.