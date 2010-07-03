Первая в Москве демонстрационная площадка экорециклинга откроется в "Аптекарском огороде"

Фото: Елена Емельянова

25 июля в "Аптекарском огороде" откроется первая в Москве демонстрационная площадка экологического рециклинга с Компостным двором, Отелем для насекомых и Вермифермой.

Для всех посетителей будут организованы экскурсия и мастер-класс "Технологии получения и использования садового компоста", который проведет главный садовник "Аптекарского огорода" Антон Дубенюк: гостям расскажут и покажут, что такое садовый компост и чем он отличается от заводских удобрений, в чем его ценность и удобство. Можно будет поучаствовать в подготовке сырья, поработать с измельчителем и не только.

Площадка экорециклинга станет общедоступной – в августе на сайте сада откроется запись на регулярные мастер-классы, которые также будет проводить Дубенюк.

Основной экологический принцип "Аптекарского огорода" – не вывозить растительные остатки за пределы сада и по возможности перерабатывать их на месте в различные полезные субстанции: компост, мульчу, щепу; опавшие листья, траву, скошенную с газонов, сорняки из цветников, мягкие обрезки из оранжерей, избыточную биомассу из пруда и других водоемов превращать в компост; древесину и кору удаляемых деревьев перерабатывать с помощью шредера в щепу для мульчи и устройства мягких дорожек; крупные стволы удаляемых деревьев нарезать на плашки для деревянного мощения. Ключевые технологии в этом процессе – измельчение, компостирование и вермикомпостирование. Для развития и пропаганды таких природных технологий переработки отходов очень важно наличие демонстрационной площадки, на которой представлены в действии все эти процессы.

Компостный двор – это огороженная стенкой из габионов площадка с твердым, пригодным для движения техники пространством, на котором расположены измельчитель сырой травы и листьев, измельчитель древесины (шредер), компостные бурты и технологические малые компостеры, установка получения биогумуса с помощью дождевых червей – вермиферма, грохот для компоста и другое вспомогательное оборудование.

Посетители смогут осматривать оборудование и наблюдать за процессами подготовки сырья, закладки компостных буртов и вермикомпостирования с приподнятых над ограждением мостков, что обеспечит наглядность и безопасность.

Растительные отходы из сада будут доставлены на площадку, измельчены, проанализированы на соотношение азота и углерода (ключевое для правильного прохождения процессов компостирования), заложены в компостеры, обработаны микробиологическими препаратами – ускорителями компостирования и корректирующими добавками (например, известь).