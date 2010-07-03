Первая в Москве демонстрационная площадка экорециклинга откроется в "Аптекарском огороде"

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Фото: Елена Емельянова
25 июля в "Аптекарском огороде" откроется первая в Москве демонстрационная площадка экологического рециклинга с Компостным двором, Отелем для насекомых и Вермифермой.
Для всех посетителей будут организованы экскурсия и мастер-класс "Технологии получения и использования садового компоста", который проведет главный садовник "Аптекарского огорода" Антон Дубенюк: гостям расскажут и покажут, что такое садовый компост и чем он отличается от заводских удобрений, в чем его ценность и удобство. Можно будет поучаствовать в подготовке сырья, поработать с измельчителем и не только.
Площадка экорециклинга станет общедоступной – в августе на сайте сада откроется запись на регулярные мастер-классы, которые также будет проводить Дубенюк.
Ключевые технологии в этом процессе – измельчение, компостирование и вермикомпостирование. Для развития и пропаганды таких природных технологий переработки отходов очень важно наличие демонстрационной площадки, на которой представлены в действии все эти процессы.
Компостный двор – это огороженная стенкой из габионов площадка с твердым, пригодным для движения техники пространством, на котором расположены измельчитель сырой травы и листьев, измельчитель древесины (шредер), компостные бурты и технологические малые компостеры, установка получения биогумуса с помощью дождевых червей – вермиферма, грохот для компоста и другое вспомогательное оборудование.
Посетители смогут осматривать оборудование и наблюдать за процессами подготовки сырья, закладки компостных буртов и вермикомпостирования с приподнятых над ограждением мостков, что обеспечит наглядность и безопасность.
Растительные отходы из сада будут доставлены на площадку, измельчены, проанализированы на соотношение азота и углерода (ключевое для правильного прохождения процессов компостирования), заложены в компостеры, обработаны микробиологическими препаратами – ускорителями компостирования и корректирующими добавками (например, известь).
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