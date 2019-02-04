Папайю для дегустации украли в "Аптекарском огороде"

Фото: hortus.ru

Плод папайи, предназначенный для дегустации, украли из "Аптекарского огорода", сообщает пресс-служба Ботанического сада МГУ.

Кража произошла в выходные. Это был единственный зрелый крупный плод папайи на дереве, все прочие плоды мелкие и недозрелые. Куратор тропических растений Виталий Аленкин заявил, что даже плоды редких деревьев какао остаются в целости и сохранности до самого конца.

Всего в коллекции сада три дерева папайи, которые расположены в Викторной и Пальмовой оранжереях.

23 января сообщалось, что урожай папайи созрел на фестивале "Тропическая зима" в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Москвичей пригласили прийти полюбоваться экзотическим деревом с 10–15 плодами в Викторной оранжерее. Возраст дерева, на котором созрели плоды, – четыре года.

С папайей соседствуют самые большие в мире кувшинки. Помимо этого, в оранжерее растут сахарный тростник, кардамон, имбирь и салакка.

Десятый ежегодный фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима" стартовал в "Аптекарском огороде" 22 декабря. Экспозиция будет работать до 7 апреля.