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17:22

Урожай папайи созрел в "Аптекарском огороде"

досуг фестивали

17:22

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Урожай папайи созрел на фестивале "Тропическая зима" в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом рассказала пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

Она пригласила москвичей прийти полюбоваться экзотическим деревом с 10–15 плодами в Викторной оранжерее. С папайей соседствуют самые большие в мире кувшинки, напомнила Архипова. Помимо папайи, в оранжерее растут сахарный тростник, кардамон, имбирь и салакка.

Возраст дерева, на котором созрели плоды, – четыре года, уточнили в "Аптекарском огороде". В саду есть в общей сложности три папайи. "Деревья можно увидеть не только в Викторной, но и в главной Пальмовой оранжерее с тысячами орхидей", – добавила Архипова.

Ранее на фестивале "Тропическая зима" представили необычные кактусы, которые не встречаются в природе. По словам специалистов, гимнокалициумы лишены хлорофилла в результате мутаций и поэтому не способны жить самостоятельно. После прорастания из семян их прививают на быстро растущие кактусы-подвои. Эффектную инсталляцию кактусов-мутантов можно найти в оранжерее с растениями засушливых местообитаний.

Десятый ежегодный фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима" стартовал в "Аптекарском огороде" 22 декабря. Экспозиция будет работать до 7 апреля.

Для посетителей открыли новое пространство – "Подводные сады". Там представлены ценные растения Явы, Суматры, Калимантана, Таиланда, Шри-Ланки и Филиппин, а также разнообразные рыбы. Гости могут увидеть тропические орхидеи с экзотическими запахами: шоколада, печенья, пыли, корицы, тирамису и фруктов. На фестивале покажут орхидеи-пчелы, орхидеи-башмачки с огромными губами, волосатые орхидеи.

досуг фестивали

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