"Кактусы-мутанты" появились в "Аптекарском огороде"

В "Аптекарском огороде" появились "Кактусы-мутанты", сообщила пресс-секретарь Ботанического сада МГУ Ольга Архипова.
По ее словам, представлены они на крупнейшем в России фестивале орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима". Эффектную инсталляцию можно найти в оранжерее с кактусами и другими растениями засушливых местообитаний.
Архипова рассказала, что одни из самых фотографируемых кактусов в Суккулентной оранжерее – цветные, однако не все знают, что на самом деле эти кактусы – мутанты.
Речь о гимнокалициумах, которые лишены хлорофилла в результате мутаций. Они не способны жить самостоятельно, поэтому после прорастания из семян их прививают на нетребовательные и быстро растущие кактусы-подвои. В итоге формируются растения, не встречающиеся в природе.
Десятый ежегодный фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима" открылся в "Аптекарском огороде" 22 декабря. Экспозиция будет работать до 7 апреля.
Посетители могут прийти в новое пространство "Подводные сады", где представлены ценные растения Явы, Суматры, Калимантана, Таиланда, Шри-Ланки и Филиппин, а также разнообразные рыбы. Гости увидят тропические орхидеи с экзотическими запахами: шоколада, печенья, пыли, корицы, тирамису и фруктов. На фестивале покажут орхидеи-пчелы, орхидеи-башмачки с огромными губами, волосатые орхидеи.
Кроме орхидей, там можно посмотреть на самые большие в мире кувшинки, какао, гуаву, папайю, папирус, сахарный тростник, огромные бананы, вековые пальмы, цветущие аморфофаллусы с запахом гнилого мяса. Для желающих будет открыт сад хищных растений. Это тропическое болото с водопадом и уникальным микроклиматом. В нем живут растения, способные ловить и переваривать насекомых, земноводных и мелких грызунов.
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