Фестиваль орхидей и хищных растений пройдет в "Аптекарском огороде"

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Десятый ежегодный фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима" открывается в "Аптекарском огороде" 22 декабря в 12:00. Экспозиция будет работать до 7 апреля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Посетители смогут прийти в новое пространство "Подводные сады", где представлены ценные растения Явы, Суматры, Калимантана, Таиланда, Шри-Ланки и Филиппин, а также разнообразные рыбы. Гости увидят тропические орхидеи с экзотическими запахами: шоколада, печенья, пыли, корицы, тирамису и фруктов. На фестивале покажут орхидеи-пчелы, орхидеи-башмачки с огромными губами, волосатые орхидеи.

Кроме орхидей, там можно будет посмотреть на самые большие в мире кувшинки, какао, гуаву, папайю, папирус, сахарный тростник, огромные бананы, вековые пальмы, цветущие аморфофаллусы с запахом гнилого мяса. Для желающих будет открыт сад хищных растений. Это тропическое болото с водопадом и уникальным микроклиматом. В нем живут растения, способные ловить и переваривать насекомых, земноводных и мелких грызунов.

В день открытия для гостей проведут экскурсию с участием директора сада Алексея Ретеюма и семинар о буцефаландрах и криптокоринах. Открытие посетит известный гидроботаник доктор химических наук Дмитрий Логинов.

С 22 декабря по 6 января в рамках фестиваля в саду состоятся новогодние шоу и концерты. 25 декабря на праздничном концерте "Рождество в тропиках" можно будет услышать шедевры Вивальди, Моцарта, Верди. А 29 декабря пройдет шоу "Новогоднее немое кино в тропиках". В джунглях сада покажут первую известную экранизацию повести Гоголя "Ночь перед Рождеством", первый отечественный новогодний мультфильм "Рождество обитателей леса" и кукольный мультфильм "Месть кинематографического оператора".