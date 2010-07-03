МВД предлагает ужесточить ответственность за пропаганду наркотиков в Сети

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Министерство внутренних дел России готовит поправки в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые предусматривают ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Соответствующий документ размещен на портале нормативных правовых актов.

"Проектом федерального закона предлагается установить уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет", – говорится в документе.

При этом не уточняется, какое именно наказание хотят ввести.

В конце октября в Госдуму внесли законопроект о лишении свободы на срок до семи лет за пропаганду наркотиков в Сети. Подготовить поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете поручил Владимир Путин.

На данный момент в Уголовном кодексе имеется статья за склонение к потреблению наркотиков, однако в ней нет наказания за использование интернета. Пропаганда наркотиков, согласно российскому законодательству, – административное правонарушение, за которое грозит штраф 4-5 тысяч рублей для физических лиц.

В конце сентября правительство РФ выступило против смягчения наказания по 228 статье. Законопроект о либерализации наказания за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере внесли депутаты Госдумы. Авторы предлагали перевести 2 часть 228 статьи УК РФ из разряда тяжких в средние и уменьшить срок лишения свободы по ней до пяти лет. Депутаты объясняли, что инициатива позволит сократить количество фальсифицированных дел.

