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Политика

17:10

Сенатор предложил сажать на 15 лет за пропаганду наркотиков в интернете

власть общество криминал политика

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Максимальный срок лишения свободы за пропаганду наркотиков в интернете мог бы составить 15 лет. Такое мнение высказал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Сенатор поддержал идею ввести уголовную ответственность за склонение к употреблению наркотиков и других психотропных веществ через интернет, которую ранее озвучил президент страны Владимир Путин.

"Учитывая высокую общественную опасность противоправных деяний, совершенных с использованием сети, ответственность за них должна быть не менее суровой, чем за аналогичные деяния, совершенные без использования интернета", – цитирует ТАСС Клишаса.

Он добавил, что уголовная ответственность за это преступление наступает на основании статьи 230 УК РФ. Сенатор предложил ввести наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.

"Если же в результате преступления наступят тяжкие последствия, санкцию можно установить в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет", – сказал Клишас.

Сенатор отметил, что анонимность в Сети и постоянное расширение интернет-аудитории приводят к непрекращающемуся росту числа киберпреступлений.

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