Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

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Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Сети. Об этом пишет ТАСС.

6 сентября состоялась встреча главы государства с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. По итогам совещания Путин поручил выработать закон о введении уголовной ответственности за пропаганду и склонение к употреблению наркотиков в интернете.

"Принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, предусматривающие внесение в законодательство России изменений, устанавливающих уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", – сказано в перечне поручений Путина.

Ранее сотрудникам ГИБДД решили выдавать устройства, которые помогут определить водителей-наркоманов. Прибор будет определять наличие запрещенных веществ в организме по анализу слюны. Инспекторы смогут проводить тесты на дорогах с 2020 года.