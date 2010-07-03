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Политика

12:14

Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

власть общество политика

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Сети. Об этом пишет ТАСС.

6 сентября состоялась встреча главы государства с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. По итогам совещания Путин поручил выработать закон о введении уголовной ответственности за пропаганду и склонение к употреблению наркотиков в интернете.

"Принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, предусматривающие внесение в законодательство России изменений, устанавливающих уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", – сказано в перечне поручений Путина.

Ранее сотрудникам ГИБДД решили выдавать устройства, которые помогут определить водителей-наркоманов. Прибор будет определять наличие запрещенных веществ в организме по анализу слюны. Инспекторы смогут проводить тесты на дорогах с 2020 года.

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