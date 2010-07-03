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Общество

18:46

Эксперт прокомментировала идею тестировать подростков на склонность к наркотикам

общество

Фото: ТАСС/Игорь Чабаненко

Идея тестировать школьников на психологическую склонность к наркозависимости заслуживает внимания, однако надо выработать правильный подход для применения подобной методики. Такое мнение высказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По ее словам, подросток может испытать сильнейший стресс, если узнает о том, что он имеет психологическую склонность к наркотикам. "А этот ребенок, например, занимается спортом, музыкой, изучает языки. Для кого-то это даже может стать провоцирующим фактором", – предположила специалист в интервью RT.

Неправильное использование такой методики может быть "больше злом, чем пользой", указала она. Эксперт напомнила, что любые тестирования могут проводиться только после письменного согласия родителей учеников.

Школьным психологам следует прилагать больше усилий для профилактики наркозависимости среди подростков, например, за счет максимальной занятости детей во внеурочное время. "Чтобы у них не было ни времени, ни сил, ни желания становиться наркоманами и алкоголиками, пробовать все эти ужасные вещи", – заключила Волынец.

В начале октября подростка в Москве госпитализировали после отравления наркотиками. Родственникам 14-парень человек сообщил, что отравился беляшом.

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