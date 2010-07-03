Метадон нашли в крови школьника, пожаловавшегося на отравление беляшом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Подростка в Москве госпитализировали после отравления наркотиками. Родственникам 14-парень человек сообщил, что отравился беляшом, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на данные в правоохранительных органах.

"56-летняя бабушка пояснила, что ее внук пришел домой и заявил, что ему плохо, он отравился беляшом. Через несколько минут подросток потерял сознание, пенсионерка вызвала скорую помощь", – рассказали в полиции.

Врачи уточнили причину отравления: в крови подростка были обнаружены метадон и амфетамин. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, он находится в бессознательном состоянии.

Ранее сообщалось, что число выявленных преступлений, связанных с продажей наркотиков, в первой половине 2019 года возросло более чем на 50 процентов. Также имеются данные о снижении на 1,3 процента числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

