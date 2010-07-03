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Москва 24

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Происшествия

19:06

У водителя в Москве изъяли почти килограмм наркотиков

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники Росгвардии задержали на востоке Москвы мужчину, в автомобиле которого была обнаружена особо крупная партия наркотического вещества. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ведомства.

Отмечается, что в дежурную часть отдела вневедомственной охраны поступила информация о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из охраняемых объектов, на территорию которого проник неизвестный. Он выкопал из земли сверток и скрылся.

Сотрудники Росгвардии прибыли на место и заметили мужчину, который попытался скрыться на своем автомобиле. Его задержали. В ходе досмотра в машине были обнаружены два полиэтиленовых свертка, в которых находилось запрещенное вещество общей массой около килограмма. Задержанный был передан полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее на юго-западе столицы задержали мужчину с крупной партией наркотиков. В ходе досмотра у задержанного изъяли восемь пакетов и два свертка с веществом неизвестного происхождения.

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