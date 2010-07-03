Власти Москвы планируют интегрировать городскую систему видеонаблюдения с камерами в ТЦ

13:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Городскую систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц планируют интегрировать с камерами в торгово-развлекательных центрах. Об этом Сергей Собянин сообщил на совещании "Профилактика правонарушений".
"Мы в течение этого года, как я уже говорил, серьезно проводили эксперименты по распознаванию лиц в видеонаблюдении. За счет этого были задержаны десятки лиц, находящихся в уголовном розыске, всероссийском розыске", – заявил Собянин.
Мэр добавил, что эффективность работы правоохранителей может повысить интеграция всей системы видеонаблюдения в городе, в том числе камер в метрополитене, торговых центрах и других увеселительных заведениях.
Собянин обратил внимание на то, что в каждом районе и на каждой улице города должна быть обеспечена безопасность.
"Это важнейшая работа, на которую я прошу всех обратить внимания", – цитирует мэра Агентство "Москва".
Кроме того, Собянин прозвал как можно быстрее пересмотреть работу по борьбе с наркотиками в столице. Мэр считает особенно важным навести порядок в ночных клубах, где чаще всего распространяют запрещенные вещества.
"Мы видим хорошо статистику в области наркоситуации: снизилось количество преступлений в этой области. Но количество смертей от наркотиков не уменьшилось, а увеличилось. И это говорит о том, что здесь необходимо системно пересмотреть работу, системно подходить к проблемам в области борьбы с наркотиками, и это необходимо принять в ближайшее время", – заявил мэр.
Градоначальник не раз называл обеспечение безопасности в Москве вопросом номер один. Ранее Собянин заявил о необходимости развивать технологии для борьбы с IT-преступностью. Методы борьбы с киберпреступниками должны разрабатывать совместно ГУ МВД и власти города.
Ранее Сергей Собянин заявил о необходимости развивать технологии для борьбы с IT-преступностью. Методы борьбы с киберпреступниками должны разрабатывать совместно ГУ МВД и власти города.
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