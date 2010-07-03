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Сергей Собянин заявил о необходимости развития технологий для борьбы с IT-преступностью.

"IT-преступность за последние годы растет в арифметической прогрессии. И мы видим торговлю персональными данными, использование электронных платежей для совершения преступления, телефонное мошенничество и многие-многие другие виды преступлений, о которых мы даже не подозревали, что они могут быть", – цитирует Агентство "Москва" мэра, который выступил на общегородском совещании "Профилактика правонарушений".

По его словам, новые технологии должны разработать совместно ГУ МВД и власти столицы.

Собянин заявил о необходимости создавать новые технологии для борьбы с IT-преступностью

Ранее градоначальник сообщил, что за последние девять лет число разбойных нападений и грабежей в столице уменьшилось в пять раз. В четыре раза реже угоняют машины, а число квартирных краж уменьшилось в 4,5 раза. Благодаря нарядам туристической полиции в столице сократилось число правонарушений на пешеходных зонах в центральной части города. Собянин подчеркнул, что сейчас российская столица – один из самых безопасных городов среди мегаполисов Европы, Америки и Азии.

Мэр российской столицы неоднократно называл обеспечение безопасности в столице вопросом номер один.

"Работа в области безопасности разбивается на несколько направлений. Во-первых, это работа правоохранительных органов, и коллеги делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность в городе. Во-вторых, это городские транспортные системы, мы в последние годы вложили немало средств и сил, чтобы сделать московское метро более безопасным. Важное направление – система наблюдения в целом городе, она сегодня одна из самых крупных в мире", – уточнял мэр.

Комментируя работу полиции и Росгвардии, Собянин подчеркнул, что правоохранительные органы в этом году обеспечили безопасность большого количества культурных мероприятий, в которых участвовали миллионы москвичей и приезжих.

