Число разбойных нападений и грабежей в Москве уменьшилось в 5 раз – Собянин

11:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За последние девять лет число разбойных нападений и грабежей в столице уменьшилось в пять раз. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе общегородского расширенного совещания "Профилактика правонарушений".
"Если смотреть и сравнить результаты, скажем, конца 2000 года, 2010 года, то разбойные нападения, грабежи в Москве уменьшились в пять раз. Это впечатляющая цифра. Угоны машин и кражи квартир – в четыре раза, убийства – в два раза", – цитирует мэра Агентство "Москва".
По его словам, в 2010 году лишь 30 процентов москвичей говорили, что Москва – безопасный город, сегодня об этом говорят две трети жителей города. Он подчеркнул, что сейчас российская столица – один из самых безопасных городов среди мегаполисов Европы, Америки и Азии.
"Это заслуга тех, кто занимается правопорядком, обеспечивает развитие города в целом", – резюмировал градоначальник.
Превращение Москвы в безопасный город является безусловным приоритетом столичного правительства. Для этого на территории столицы осуществляют целый комплекс мер, начиная с видеонаблюдения и повышения уровня безопасности на дорогах, заканчивая системой мониторинга криминогенной обстановки и предупреждения ЧС.
Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, снизилось в 1,9 раза за последние пять лет. Для наведения порядка в сфере миграции совместно с федеральным правительством принимаются новые законы, создается Единый миграционный центр. Не менее важной в этом направлении является работа с рассадниками нелегальной миграции: из Москвы убирают контейнерные рынки и нелегальные ларьки, наводят порядок на вокзалах и в сфере такси. Самих иностранных граждан, совершивших преступления на территории Москвы, стало на 12 процентов меньше, а на 20 процентов сократилось число преступлений экстремистского характера.
Количество краж автомобилей снизилось в три раза. Достичь таких результатов удалось благодаря системе видеофиксации нарушений ПДД и, в частности, функции распознавания машин, находящихся в розыске.
Количество квартирных краж снизилось в 4,6 раза. Залезть в квартиры, оставшись незамеченным, преступникам становится очень сложно. На сегодняшний день к единой городской системе видеонаблюдения подключено более 160 тысяч камер в подъездах, дворах, школах и общественных местах, также активно развивается функция распознавания лиц.
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