Дорожный патруль, видеомониторинг и квадрокоптеры: как Москва становится безопаснее

В последние годы Москва стала более спокойным и безопасным городом. В столице гораздо реже совершают преступления, уменьшается количество ДТП и чрезвычайных ситуаций, сокращается число погибших и пострадавших во время ЧП. Какие меры помогли создать более комфортные и безопасные условия для жизни москвичей – в нашем материале.

Как 2018 год тестировал столичные службы

Превращение Москвы в безопасный город является безусловным приоритетом столичного правительства. Для этого на территории столицы осуществляют целый комплекс мер, начиная с видеонаблюдения и повышения уровня безопасности на дорогах, заканчивая системой мониторинга криминогенной обстановки и предупреждения ЧС.

Прошлый год стал своеобразным тестом для столичных служб: прошли выборы президента России и мэра Москвы, а летом на чемпионат мира приехали тысячи футбольных болельщиков – и город успешно справился. "После отдельных матчей на улицы Москвы выходили более миллиона человек. И тем не менее город работал в нормальном режиме, движение практически не прекращалось – его скорость на дорогах была такой же, что и в прошлые годы. Сотрудники полиции были дружелюбно настроены к гостям, но в то же время четко выполняли свои обязанности и обеспечивали безопасность", – отмечал ранее Сергей Собянин на расширенном заседании коллегии ГУ МВД РФ Москве.

Высокую оценку организации и уровня безопасности также дала FIFA, особенно отметив систему наблюдения. Проведенный чемпионат мира показал, что столичная система безопасности работает слаженно, полиция решает свои задачи быстро и четко. Но, по словам мэра, новогодние праздники и фестиваль "Путешествие в Рождество" стали для правоохранителей не менее напряженными.

Всего за прошлый год сотрудники полиции обеспечили безопасность при проведении 28,5 тысячи массовых мероприятий – на 60 процентов больше, чем ранее. Участниками спортивных, культурных и других мероприятий стали более 44 миллионов москвичей и гостей столицы.

Болельщики на Никольской улице во время проведения чемпионата мира по футболу – 2018. Фото: ТАСС/Александр Рюмин

"Безопасный город"

Для того, чтобы люди в огромном городе чувствовали себя более спокойно, была создана госпрограмма "Безопасный город". Благодаря ей количество преступлений в Москве в последние годы существенно снизилось:

1. Городское освещение уменьшило количество грабежей в три-четыре раза за последние семь лет. В течение этого периода были установлены новые фонари в 18 тысячах московских дворов, на детских и спортивных площадках, вблизи школ и детских садов, а также в парках и на дорожках, ведущих к автобусным остановкам и станциям метро. Кстати, в результате таких преобразований Москва вошла в топ-5 самых освещенных городов мира.

2. Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, снизилось в 1,9 раза за последние пять лет. Для наведения порядка в сфере миграции совместно с федеральным правительством принимаются новые законы, создается единый Миграционный центр. Не менее важной в этом направлении является работа с рассадниками нелегальной миграции: из Москвы убирают контейнерные рынки и нелегальные ларьки, наводят порядок на вокзалах и в сфере такси. Самих иностранных граждан, совершивших преступления на территории Москвы, стало на 12 процентов меньше, а на 20 процентов сократилось число преступлений экстремистского характера.

3. Количество краж автомобилей снизилось в три раза. Достичь таких результатов удалось благодаря системе видеофиксации нарушений ПДД и, в частности, функции распознавания машин, находящихся в розыске.

4. Количество квартирных краж снизилось в 4,6 раза. Залезть в квартиры, оставшись незамеченным, преступникам становится очень сложно. На сегодняшний день к единой городской системе видеонаблюдения подключено более 160 тысяч камер в подъездах, дворах, школах и общественных местах, также активно развивается функция распознавания лиц.

В результате введенных мер уровень преступности в Москве постепенно идет на спад: раскрываемость преступлений в столице находится на самом высоком уровне за последние 10 лет. И сами москвичи тоже отмечают, что стали чувствовать себя гораздо безопаснее в родном городе:

Софья: "Я живу рядом с Долиной реки Сетунь в Раменках. Помню, как в конце 1990-х – начале 2000-х там было страшно: по вечерам ходить было невозможно – темень, неприятные персонажи, драки и так далее. Но за последние годы все кардинально поменялось: парковую зону расчистили, сделали там дорожки, поставили лавочки, беседки, зоны для шашлыка с мангалами. А в прошлом году я вышла из дома и увидела, что всю дорогу вдоль реки осветили! Теперь это просто лакшери-парк, в котором можно спокойно гулять хоть в 10 вечера. До сих пор ходим там и не можем поверить, что всё это, наконец-то, произошло".

Анатолий: "В районе ВДНХ всегда много студентов, потому что вокруг расположены общежития. Лет пять назад там часто курсировали различные личности, приезжие, и зачастую приставали к студенткам с неоднозначными предложениями. Сейчас там стало очень светло, на территории много сотрудников полиции, которые следят за правопорядком и защищают студенток от назойливых прохожих. Теперь я не волнуюсь за близких, которые поздно вечером идут домой от метро".





Системы мониторинга и видеонаблюдения

В целом в 2018-м году по сравнению с 2010-м сохранилась тенденция снижения таких зарегистрированных преступлений, как убийства, грабежи, разбойные нападения, изнасилования, кражи из квартир и автотранспорта, а также преступления, совершаемые несовершеннолетними, и взяточничество.

Также проводится работа по повышению пожарной безопасности в городе и предупреждению чрезвычайных ситуаций. На сегодняшний день удалось сократить количество пожаров на 38,2 процента, число погибших при пожарах уменьшилось на 51,1 процента.

Не забыли и про московские водоемы, где были оборудованы места для купания и организовано дежурство спасательных служб. В результате проведенных мероприятий количество утонувших сократилось на 56,7 процентов.

Дорожный патруль

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Несмотря на растущий автопарк, на дорогах столицы тоже стало значительно безопаснее. Количество ДТП осталось практически на уровне 2017 года, но погибших в дорожных авариях за год стало меньше на семь процентов. Благодаря созданной службе "Дорожный патруль" Центра организации дорожного движения была оказана помощь более чем 20 тысячам водителей. "Дорожный патруль" 12,2 тысячи раз помогал участникам аварий и оформил 4,3 тысячи европротоколов. Сотрудники службы отбуксировали с проезжей части около 8,7 тысячи неисправных автомобилей и более 1,1 тысячи раз регулировали движение на дорогах.

Цель сотрудников службы – помочь водителям, а также обеспечить бесперебойное движение транспорта и безопасность на всех участках дорог. Помимо этого, в обязанности "Дорожного патруля" входит контроль состояния проезжей части, светофоров и дорожных знаков, а также проверка специальных разрешений и соблюдение требований безопасности при ремонте на дорогах.

Сегодня к круглосуточной работе семь дней в неделю готово 67 экипажей – всего 150 сотрудников "Дорожного патруля". Машины с ярко-зеленым кузовом оформлены в едином стиле Центра организации дорожного движения.

Новые объекты для столичной полиции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стоит подчеркнуть, что с 2010 года правительство Москвы систематически помогает столичной полиции модернизировать материально-техническую базу. Для ГУ МВД Москвы за счет бюджетных и внебюджетных источников было построено 14 новых объектов, в том числе здания для размещения окружных управлений внутренних дел в Южном, Западном, Восточном и Новомосковском округах, а также здания для размещения отделов внутренних дел Академического района, районов Гольяново, Хорошево-Мневники, Ховрино. Помимо этого, были построены комплекс зданий по улице Кременчугской, ситуационный центр ГУ МВД России по городу Москве и центр кинологической службы. Всего же в 2019 году запланированы работы на 22 объектах – в основном это здания районных отделов полиции.

С 2011-го по 2018 годы за счет городского бюджета в столице капитально отремонтировали 200 объектов для правоохранительных органов. Среди них – 75 зданий районных органов внутренних дел, пять жилых домов (семейных общежитий для сотрудников полиции), 79 спортивных и хоккейных площадок для тренировок и отдыха личного состава и еще больше 40 других ведомственных объектов. По госпрограмме Москвы "Безопасный город" также капитально отремонтировали здание Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве.

Помимо новых объектов, московская полиция получила 16 мобильных криминалистических лабораторий, которые город закупил в конце прошлого года. Они оборудованы стационарной системой телескопического освещения с комплексом фото- и видеофиксации обстановки, а также рабочими станциями для построения 3D-моделей и лазерными измерительными комплексами. Для оценки ситуации с воздуха используются квадрокоптеры.

Передвижные лаборатории позволят фиксировать предметы и следы, в том числе на больших участках, делать детальную съемку, воссоздавать обстановку на месте аварии, измерять параметры объектов и выявлять незаметные следы. Кроме того, с их помощью сотрудники полиции смогут составлять схемы места происшествия, проверять системы автомобилей и устраивать автотехнические экспертизы, а также проводить дополнительные исследования, уже покинув место аварии.

Также в прошлом году вместе с ГУВД был создан регламент взаимодействия городских и правоохранительных служб. За счет этого время проведения следственных мероприятий сократилось с шести до трех часов.