Суд Москвы арестовал сотрудника ДПС за взятку от подозреваемого в убийстве из-за парковки

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы арестовал сотрудника ДПС, который, предположительно, получил взятку от подозреваемого в убийстве москвича Кирилла Ковалева из-за спора о парковке. Об этом говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции города.

"Избрана мера пресечения в отношении Бовтунова Дмитрия Анатольевича, занимающего должность инспектора дорожно-патрульной службы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве", – уточнили в пресс-службе суда.

По версии стороны обвинения, Бовтунов, находясь на службе, остановил автомобиль, за рулем которого был Исахан Аббасов – родственник главного фигуранта уголовного дела по убийству из-за парковки. Водитель не имел водительского удостоверения, поэтому предложил мужчине взятку, уверены следователи. В итоге Аббасов якобы перечислил инспектору 30 тысяч рублей.

Бовтунов решением суда заключен под стражу на 1 месяц и 23 дня, то есть до 18 июня 2024 года, говорится в публикации столичного суда.

Конфликт случился 17 апреля во дворе жилого дома на юго-востоке Москвы. В СК уверены, что Ковалев сделал замечание Шахину Аббасову из-за неправильно припаркованной машины. В результате, по их данным, последний нанес мужчине удар ножом, а затем скрылся вместе с сообщниками. Москвич скончался.

Уже 19 апреля правоохранители задержали подозреваемого и несколько его сообщников на территории Ростовской области. В итоге столичный суд арестовал шестерых фигурантов дела: Шахина и его брата, их родственника, дядю и отца главного фигуранта, а также предоставившего преступникам автомобиль Нахида Гусейнова. Кроме того, в розыске находится седьмой обвиняемый по этому делу.

