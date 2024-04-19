Задержан подозреваемый в убийстве мужчины из-за парковки в Москве

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Задержан 21-летний Шахин Аббасов, подозреваемый в убийстве мужчины из-за парковки в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следственный комитет отметил, что задержание производилось совместно с оперативными сотрудниками полиции. В ближайшее время мужчину доставят в подразделение столичного СК, где следователи приступят к допросу.

По данным столичного главка СК, подозреваемый и двое соучастников были задержаны в Ростовской области.

Ранее подозреваемого и троих соучастников преступления объявили в федеральный розыск.

Конфликт между мужчинами произошел 17 апреля на юго-востоке Москвы. По версии следствия, 21-летний водитель припарковал авто на тротуаре, на что указал 24-летний мужчина, сделав замечание. В результате подозреваемый несколько раз ударил пострадавшего руками и ногами и нанес ему не менее одного удара ножом в область живота. Затем он скрылся с места преступления, а 24-летний мужчина погиб.

СК завел дело, которое спустя время переквалифицировали на более тяжкую статью – "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских соображений".

Затем следователи определили личность подозреваемого. Им оказался гражданин одной из стран СНГ, который находился в РФ нелегально.

Во время обыска в квартире у подозреваемого следователи нашли более 44 миллионов рублей и более 300 тысяч долларов. Все деньги изъяли для определения законности их получения. Отец, дядя и знакомый подозреваемого также задержаны до избрания им меры пресечения.

