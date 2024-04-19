Отца и дядю подозреваемого в убийстве в Москве задержали до избрания меры пресечения

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Отец, дядя и знакомый подозреваемого в убийстве мужчины из-за парковки на юго-востоке Москвы задержаны до избрания им меры пресечения. Об этом сообщила представитель ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова, передает ТАСС.

"В рамках расследования уголовного дела в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны отец, дядя и знакомый подозреваемого", – уточнила она.

По ее словам, с отцом, дядей и знакомым продолжат проводить следственные мероприятия.

Ранее стало известно, что на допрос вызвали отца и друга подозреваемого.

Конфликт между мужчинами произошел 17 апреля на юго-востоке Москвы. По версии следствия, 21-летний водитель припарковал авто на тротуаре, на что указал 24-летний мужчина, сделав замечание. В результате подозреваемый несколько раз ударил пострадавшего руками и ногами и нанес ему не менее одного удара ножом в область живота. Затем он скрылся с места преступления, а 24-летний пострадавший погиб.

СК завел дело, которое спустя время переквалифицировали на более тяжкую статью – "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских соображений".

Затем следователи определили личность подозреваемого. Им оказался гражданин одной из стран СНГ, который находился в РФ нелегально. Сейчас его и троих соучастников преступления объявили в федеральный розыск.

Во время обыска в квартире у подозреваемого следователи нашли более 44 миллионов рублей и более 300 тысяч долларов. Все деньги изъяли для определения законности их получения.

