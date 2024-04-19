Подозреваемый в убийстве на парковке в Москве объявлен в федеральный розыск

Фото: телеграм-канал "Следком"

Шахин Аббасов, подозреваемый в убийстве мужчины из-за конфликта на парковке в Москве, и трое его соучастников объявлены в федеральный розыск, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.

По данным следствия, подозреваемый живет в России нелегально. Временная регистрация у него закончилась в феврале.

Конфликт между двумя мужчинами на юго-востоке Москвы произошел 17 апреля. По версии следователей, 21-летний водитель припарковал машину на тротуаре, на что указал 24-летний мужчина, сделав замечание. В результате подозреваемый несколько раз ударил пострадавшего руками и ногами и нанес ему не менее одного удара ножом в область живота. Затем он скрылся с места преступления, а 24-летний пострадавший погиб.

СК завел уголовное дело, которое через некоторое время переквалифицировали на более тяжкую статью – "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских соображений".

Позже была установлена личность подозреваемого. Им оказался гражданин одной из стран СНГ, который находился в РФ нелегально. Сейчас его разыскивают.

Во время проведения обыска в квартире у подозреваемого обнаружили свыше 44 миллионов рублей и более 300 тысяч долларов. В рамках расследования уголовного дела следователи изъяли все деньги и в ближайшее время установят их принадлежность, а также дадут оценку законности получения и оборота средств.

Для допроса уже задержали отца и друга подозреваемого.

