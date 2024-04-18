СК переквалифицировал дело об убийстве москвича из-за парковки на более тяжкую статью

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Следственный комитет (СК) РФ будет рассматривать дело об убийстве 24-летнего москвича по более тяжкой статье. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка ведомства.

"В рамках предварительного следствия действия соучастников переквалифицированы по признакам преступления, предусмотренного пунктами "и", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений")", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел на Краснодарской улице в Москве 17 апреля. Причиной стало недовольство 24-летнего москвича выбором парковочного места 21-летним молодым человеком. Он оставил автомобиль на тротуаре.

В результате между мужчинами начался словесный конфликт, после чего 21-летний подозреваемый несколько раз ударил пострадавшего руками и ногами и нанес ему не менее одного удара ножом в область живота. После этого он скрылся с места преступления, а 24-летний пострадавший погиб.

Позже была установлена личность подозреваемого. Им оказался гражданин одной из стран СНГ, который находился в РФ нелегально.

К настоящему времени следователи задержали отца и друга подозреваемого. Их доставили в управление ведомства для допроса.

