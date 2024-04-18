СК потребовал арестовать фигуранта дела о подрыве в Москве машины экс-сотрудника СБУ

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Следственный комитет России потребовал заключить под стражу фигуранта дела о подрыве в Москве машины экс-сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное хранение оружия". При этом личные данные фигуранта дела в суде не стали озвучивать.

Взрыв на парковке в столичном районе Западное Дегунино раздался днем 12 апреля. В результате травмы получил Прозоров, который находился в этот момент в автомобиле. Также повреждения получили соседние машины.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, которое квалифицировали как покушение на убийство.

ФСБ РФ задержала 16 апреля мужчину, подорвавшего машину Прозорова. По данным службы, гражданин РФ 1983 года рождения после начала СВО выехал на Украину, где в октябре 2023 года был завербован представителем СБУ. Фигуранта координировал куратор, который якобы действовал по указанию главы украинского ведомства Василия Малюка.

Спецслужбы задержали 17 апреля второго фигуранта дела. Гражданин России и Молдавии 1994 года рождения доставил из-за рубежа компоненты бомбы для подрыва машины. По данным спецслужб, как минимум три человека участвовали в подготовке покушения.

