ФСБ задержала агента Украины, подорвавшего в Москве машину экс-сотрудника СБУ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Сотрудники ФСБ задержали агента Украины, подорвавшего в Москве машину экс-сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу российской спецслужбы.

По данным ФСБ, задержанный гражданин РФ 1983 года рождения после начала СВО выехал на Украину, где в октябре 2023 года был завербован представителем СБУ. Сотрудники спецслужб подчеркнули, что задержанного координировал куратор, который действовал по прямому указанию главы украинского ведомства Василия Малюка.

"В марте этого года он прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, произвел сборку взрывного устройства и после разведки в районе адреса проживания экс-сотрудника СБУ осуществил минирование автомобиля", – добавили в пресс-службе.

Мужчина признался в работе на украинские спецслужбы и минировании автомобиля. Он объяснил, что сначала куратор сказал ему следить за машиной, а потом – собрать бомбу.

"Я собрал и 9-го числа в 2 часа ночи я прикрепил эту бомбу к днищу автомобиля", – сказал подозреваемый.

Теперь ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, добавили в ФСБ. Сейчас проводятся оперативные и следственные действия с целью квалифицировать действия мужчины по статьям 205 ("Террористический акт") и 275 УК РФ ("Государственная измена").

Взрыв на автопарковке в столичном районе Западное Дегунино раздался днем 12 апреля. В результате пострадал Прозоров, который находился в автомобиле. Также повреждения получили соседние машины.

В СКР возбудили уголовное дело, которое квалифицировали как покушение на убийство.

