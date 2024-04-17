Задержан курьер, доставивший компоненты бомбы для подрыва авто экс-сотрудника СБУ

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Сотрудники ФСБ задержали второго фигуранта дела о подрыве в Москве автомобиля Службы безопасности Украины Василия Прозорова, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Речь идет о курьере, который доставил в Россию из-за рубежа компоненты бомбы для подрыва машины. Это гражданин России и Молдавии 1994 года рождения. По данным спецслужб, как минимум три человека участвовали в подготовке покушения.

Ранее ФСБ задержала агента Украины, подорвавшего в Москве машину экс-сотрудника Прозорова. Задержанный гражданин РФ 1983 года рождения после начала СВО выехал на Украину, где в октябре 2023 года был завербован представителем СБУ. Сотрудники спецслужб подчеркнули, что задержанного координировал куратор, который действовал по прямому указанию главы украинского ведомства Василия Малюка.

Взрыв на автопарковке в столичном районе Западное Дегунино раздался днем 12 апреля. В результате пострадал Прозоров, который находился в автомобиле. Также повреждения получили соседние машины.

В СКР возбудили уголовное дело, которое квалифицировали как покушение на убийство.

