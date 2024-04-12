СК устанавливает обстоятельства взрыва автомобиля на севере Москвы

Столичный главк Следственного комитета (СК) РФ устанавливает обстоятельства взрыва автомобиля на Коровинском шоссе на севере города. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Следственным управлением по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте инцидента работают следователи, криминалисты и оперативные службы. После осмотра места происшествия будет назначен ряд экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.

Ход и результаты расследования взрыва контролирует столичная прокуратура, сообщается в телеграм-канале ведомства. Работу правоохранительных органов на месте координирует Тимирязевский межрайонный прокурор Алексей Дудкин.



Взрыв автомобиля без последующего возгорания произошел днем 12 апреля на парковке около жилого дома. Две машины, находившиеся по соседству, получили повреждения. Никто из москвичей не пострадал.

