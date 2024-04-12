ТАСС: в автомобиле на севере Москвы произошел взрыв

Фото: телеграм-канал "112"

Взрыв прогремел в машине на севере Москвы. Об этом ТАСС заявили в оперативных службах.

Инцидент произошел днем 12 апреля на Коровинском шоссе, когда автомобиль находился на парковке. По предварительным данным, никто в результате происшествия не пострадал. Однако, как сообщили в оперативных службах, две соседние машины получили повреждения.

При этом, по информации агентства, возгорания после взрыва не произошло, разлива топлива не зафиксировано.

Ранее грузовик взорвался на западе Москвы в районе дома № 100 на улице Лобачевского. По информации департамента транспорта, из-за взрыва газового баллона внутри "Газели" произошло возгорание, которое удалось своевременно ликвидировать.

