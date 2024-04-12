Под Луганском в ДТП погиб адвокат Андрея Чикатило

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Бывший адвокат серийного убийцы Андрея Чикатило Марат Хабибулин трагически погиб. Об этом сообщили в лечебно-реабилитационном научном центре "Феникс", в котором Хабибулин работал юристом.

Как уточнила ТАСС главврач центра Ольга Бухановская, Хабибулин скончался в результате ДТП под Луганском, по дороге в Ростов-на-Дону. Точная причина гибели пока остается неизвестной.

Бухановская добавила, что научный центр совместно с адвокатской палатой Ростовской области поможет с организацией похорон.

Хабибулин представлял в суде интересы серийного убийцы Чикатило, совершившего более 50 убийств в 1978–1990 годах на территориях Адыгеи, Ростовской области, Краснодарского края, а также Узбекистана.

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