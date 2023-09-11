Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка

Фото: vk.com/Геннадий Дубовой

Военный корреспондент Геннадий Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Народного совета ДНР Владислава Бердичевского.

Он уточнил, что мужчину сбила машина, когда он пошел за цветами. Инцидент произошел на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема, на месте гибели Дубового были рассыпаны цветы.

"Завтра должна была его жена приехать, а он всегда встречал ее с цветами. И вот когда он подходил к дому, его машина сбила", – сказал Бердичевский.

Ранее украинские войска ударили по группе российских журналистов, применив кассетные боеприпасы в Запорожской области. В результате вражеской атаки погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, еще несколько журналистов пострадали.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В Международной федерации журналистов выразили соболезнования в связи с гибелью Журавлева и призвали расследовать инцидент.

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