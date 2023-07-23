СК РФ возбудил уголовное дело в связи с гибелью корреспондента Ростислава Журавлева

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после гибели корреспондента РИА Новостей Ростислава Журавлева при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В том числе уголовное дело было заведено по факту получения ранений корреспондентом РИА Новостей Константином Михальчевским и сотрудниками "Известий" Романом Польшаковым и Дмитрием Шиковым.

"В СК России по факту обстрела группы российских журналистов в Запорожской области возбуждено уголовное дело", – указано в сообщении.

Согласно данным от сотрудников следствия, 22 июля в районе села Пятихатки Запорожской области ВСУ прицельно и целенаправленно обстреляли российских журналистов, которые работали на данной территории, что привело к гибели Журавлева, остальные пострадали.

"В рамках расследования следователи установят все обстоятельства совершения преступления в отношении представителей СМИ, а также причастных к этому лиц", – добавили в ведомстве.

Также в СК заявили, что Журавлев будет награжден медалью "Доблесть и отвага" посмертно.

Значимость и опасность профессии военного журналиста невозможно переоценить, так как они находятся как на опасных участках спецоперации, так и принимают участие в информационной войне, формируют у общественности объективное мнение о происходящем, подчеркнули в ведомстве.

"Погибший Ростислав Журавлев – один из тех журналистов, которые всегда отстаивали и доносили правду", – резюмировали в комитете.

22 июля украинские войска ударили по группе российских журналистов, применив кассетные боеприпасы в Запорожской области, что привело к гибели корреспондента Журавлева. Отмечалось, что представители СМИ готовили материалы об артиллерийских обстрелах со стороны Украины.

Журналисты были разделены на группы, в состав одной из них вошел Журавлев и еще пять человек, четверо пострадали. Вторая группа журналистов нескольких изданий не пострадала. Была проведена оперативная эвакуация.



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