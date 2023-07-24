Международная федерация журналистов призвала расследовать гибель военкора Журавлева

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По факту гибели корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева в зоне проведения спецоперации РФ необходимо как можно скорее провести расследование. С таким призывом выступили представители Международной федерации журналистов. Соответствующая информация появилась на официальном сайте организации.

"Мы выражаем сожаление в связи с гибелью еще одного журналиста в этом смертоносном конфликте и призываем власти незамедлительно расследовать убийство Журавлева. Мы призываем конфликтующие стороны предоставить журналистам наилучшую возможную защиту, чтобы они могли безопасно выполнять свои обязанности", – написали они в обращении.

Сожаление выразила и глава ЮНЕСКО Одри Азулай. Ее заявление было опубликовано на портале организации. Она также потребовала немедленно провести расследование для установления всех обстоятельств случившегося.

Азулай подчеркнула, что представители СМИ выполняют крайне важную функцию – оперативно рассказывают миру о событиях, происходящих в рамках существующего конфликта. Она подчеркнула, что необходимо обеспечить их защиту.

"Призываю к соблюдению норм международного гуманитарного права, включая резолюцию 2222 Совета Безопасности ООН о защите журналистов, работников СМИ и связанного с ними персонала в условиях конфликта", – резюмировала Азулай.

22 июля ВСУ ударили по группе российских журналистов в Запорожской области, использовав кассетные боеприпасы, что привело к гибели корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева. Отмечалось, что представители СМИ готовили материалы об артиллерийских обстрелах со стороны Украины.

Всего на съемке были задействованы девять журналистов. Они разделились на две группы.

В группе вместе с Журавлевым оказались пять человек. Четверо пострадали. Их оперативно эвакуировали с места происшествия. Уточнялось, что вторая группа в результате вражеской атаки не пострадала.

По данному инциденту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.



ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе российских журналистов