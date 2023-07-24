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12:48

Происшествия

В Кремле выразили соболезнования в связи со смертью военкора Журавлева в зоне СВО

Фото: kremlin.ru

Кремль глубоко соболезнует близким погибшего в зоне спецоперации военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы желаем скорейшего выздоровления другим ребятам, которые получили ранения в результате этой атаки", – добавил представитель Кремля.

Вместе с тем пресс-секретарь Владимира Путина выразил глубокие соболезнования коллегам погибшего военкора и всему журналистскому корпусу.

Журналист Журавлев погиб при обстреле в районе села Пятихатки Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщалось, что он будет награжден медалью "Доблесть и отвага" посмертно.

По информации Следственного комитета (СК) РФ, украинские войска намеренно открыли огонь по группе медиаработников, в числе которых также находились корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Все они получили ранения.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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