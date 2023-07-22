Захарова пообещала, что виновных в расправе над российским журналистом накажут

Фото: Агентство "Москва"/ Артур Новосильцев

Те, кто виновен в жестокой расправе над российским журналистом Ростиславом Журавлевым, понесут заслуженное наказание, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, меру ответственности разделят и поставщики кассетных боеприпасов Киеву.

Захарова заявила об отсутствии иллюзий, что международные структуры предпочтут закрыть глаза на произошедшее.

"Не имеем никаких иллюзий в отношении того, что профильные международные структуры предпочтут, как и прежде в подобных случаях, закрыть глаза на это гнусное преступление, что, по сути, делает их соучастниками террористического беспредела Киева. Эта циничная зашоренность в который раз подтверждает их политическую ангажированность и дисфункциональность", – сообщила дипломат.

Люди несут цветы к зданию "России сегодня" на Зубовском бульваре в Москве в память о погибшем военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве.

Ранее сообщалось, что украинские войска ударили по группе российских журналистов, применив кассетные боеприпасы в Запорожской области. В результате вражеской атаки погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев.

Уточняется, что представители СМИ готовили материалы об артиллерийских обстрелах со стороны Украины. Четыре журналиста получили ранения различной степени тяжести. Была проведена оперативная эвакуация. В настоящее время им оказывается помощь в полевых медучреждениях Минобороны России.

Корреспондент Ростислав Журавлев скончался во время эвакуационных мероприятий в результате травм, полученных после разрыва кассетного боеприпаса. Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования родным погибшего. В своем телеграм-канале он уточнил, что обстрелу подверглась гражданская машина, которая следовала от Васильевки к селу Владимировка.

Кроме того, врио губернатора добавил, что при обстреле пострадал корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Он получил ранения разной степени тяжести. Сейчас за его состоянием следят медики.

ВСУ могут ударить по освобожденным территориям Артемовска кассетными боеприпасами